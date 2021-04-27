Комментатор Уткин: интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА

Известный блогер Василий Уткин резко отреагировал на заявление ЦСКА о ситуации в клубе, которое сегодня было опубликовано на официальном сайте армейцев.

«Прям интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА. Я ведь родился не в России (вы не знали?), в СССР, застал «гонки на лафетах», когда генсек мер за генсеком, в зрелом школьном возрасте и сразу вспомнил стилистику: «В эти скорбные дни коммунисты, беспартийные, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды…» Стилистика некролога», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Заявление футбольного клуба ЦСКА было опубликовано 27 апреля на сайте армейцев, под ним подписались глава Совета директоров клуба Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев.

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ и почти потерял шансы попасть в Лигу чемпионов. В последних двух турах чемпионата армейцы проиграли сначала «Сочи», а затем «Спартаку». В промежутках между этими матчами ЦСКА вылетел из Кубка России, уступив «Локомотиву» со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что ЦСКА опубликовал заявление о текущей ситуации в клубе.