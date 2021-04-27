У трехлетнего сына Кокорина появился собственный бренд одежды

Дарья Валитова, жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, создала бренд одежды для сына Майкла.

«Моя мама создала классный бренд одежды! И он называется моим именем — On_Mike», — говорится в сообщении на странице сына Кокорина в Instagram.

Александр Кокорин женат на певице Дарье Валитовой, 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.

В 2020 году у трехлетнего Майкла появился свой профиль в социальной сети Instagram.

Сейчас россиянин выступает за итальянскую «Фиорентину», в которую перешел из «Спартака» зимой 2021 года и восстанавливается после травмы, полученной 3 марта. За «фиалок» форвард провел три матча. На Апеннинах футболист пока не смог отметиться результативными действиями.

Многие итальянские СМИ критикуют Кокорина и «Фиорентину», которая ошиблась с этим трансфером.

Ранее сообщалось, что «Спартак» мог продать Кокорина за €7 млн сразу после его прихода в клуб.