Главный тренер киевского «Динамо» рассказал о победе в чемпионате

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, досрочно за три тура до конца чемпионата выигравшего первенство Украины, рассказал, как изменил мышление футболистов после назначения на пост главного тренера.

«В прошлом году этим игрокам не доверяли. Все считали, что «Шахтер» слишком хорош, наши футболисты даже свыклись с мыслью, что второе место — их потолок. Я же преобразил их мышление, вернул веру в то, что они должны всегда стремиться к новым достижениям и высотам. Все хотят быть частью команды. В самом начале некоторые футболисты просили отпустить их, но сейчас каждый понимает, что может в любой момент выйти на поле, заменив другого игрока», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Для киевского «Динамо» этот трофей стал 37-м в истории независимой Украины. С 1992 года столичная команда 16 раз становилась чемпионом страны, 12 раз одерживала победу в борьбе за национальный кубок и девять раз над головой поднимала Суперкубок Украины. За этот же период времени у донецкого «Шахтера» накопилось 35 побед в различных соревнованиях.

Луческу стал первым тренером, выигравшим чемпионат Украины и с киевским «Динамо», и с донецким «Шахтером». Главный тренер бело-синих возглавил команду минувшим летом. С 2004 по 2016 год он работал в стане «горняков» и в 2009 году смог привести своих подопечных к победе в Кубке УЕФА.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что в прошлом сезоне не верил в то, что в нынешнем чемпионате команда способна победить со столь значительным отрывом.