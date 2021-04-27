Овечкин пропустит второй подряд матч НХЛ из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй подряд матч своей команды из-за травмы впервые с января 2014 года. Об этом сообщил журналист Саманта Пэлл в Twitter.

Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел 23 апреля. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что к плей-офф Овечкин точно будет в строю.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.