Пианист Мацуев рассказал, как идет работа по адаптации концерта Чайковского в гимн

Народный артист России Денис Мацуев рассказал о том, как идет процесс адаптации концерта Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Я понимаю, что предстоит очень сложная работа. Гимн в среднем длится полторы минуты. Концерт Чайковского идет примерно 34 минуты. Необходимо сделать так, чтобы главная партия первой части концерта звучала завершено. Это очень сложно, ведь концерт постоянно находится в развитии. Все эти тонкости будем обсуждать завтра, когда уже встретимся, но задача стоит не из простых. Не хочется ничего порушить в этом гениальном произведении», — сказал Мацуев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил музыку Чайковского в качестве альтернативы российскому гимну.