Жулин прокомментировал решение Тарасовой и Морозова тренироваться у Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

«Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение. У Этери Георгиевны уже сложился определенный имидж мага и волшебника в нашем фигурном катании. Я считаю, что после результатов, показанных Тарасовой и Морозовым в этом сезоне, это для них правильный шаг», — сказал Жулин в интервью Sport24.

Спортсмены будут тренироваться в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», где также катаются остальные подопечные именитой наставницы. На соревнованиях Тарасова, как и прежде, будет представлять свою родную Республику Татарстан, а Морозов — «Самбо-70». При этом Максим Траньков, уже работавший с парой фигуристов, останется их наставником и будет сотрудничать с Тутберидзе, а вот совместная работа с Мариной Зуевой была прекращена в связи с обстоятельствами.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали подопечными Этери Тутберидзе.