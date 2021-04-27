Стал известен состав юниорской хоккейной сборной России на матч с Финляндией

В полночь по московскому времени сборная России начнет второй матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной России:
Иванов (Бринкман)
Грудинин – Макаров, Мирошниченко – Свечков – Юров;
Новиков – Коромыслов, Чибриков – Лазутин – Мичков;
Сапунов – Фигурин, Петров, Иванцов, Полтапов;
Дуда – Меховов, Бучельников – Гайдамак – Кателевский.
Сборная России стартовала на юниорском чемпионате мира с громкой победы над командой США. Матч между принципиальными соперниками открывал турнир, и накал борьбы на льду соответствовал статусу встречи: в составе сборной России произошло два удаления на десять минут за грубость, а в сумме соперники наколотили 13 голов. Матч закончился потрясающим российской команды, которая уже к началу второго периода проигрывала «звездно-полосатым» с разгромным счетом 1:5.
Турнир проходит с 27 апреля по 7 мая. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США на юниорском чемпионате мира по хоккею.