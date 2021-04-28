Сорокин стал второй звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с минимальным счетом переиграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в присутствии 2 133 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 32 из 33 бросков по собственным воротам и стал второй звездой поединка по версии лиги.

Для россиянина это поражение стало вторым подряд.

Напомним, что после 19 матчей в текущем сезоне у Сорокина 12 побед и семь поражений.

После этого успеха подопечные Петера Лавиолетта набрали 68 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Островитяне» с 63 баллами остались на четвертой позиции, которая дает право сыграть в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о сроках восстановления игрока команды Александра Овечкина.