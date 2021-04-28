Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин стал лучшим игроком матча против «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 1 796 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Российский голкипер «милиционеров» Игорь Шестеркин, отразивший 36 из 37 бросков, был признан первой звездой встречи по версии НХЛ.

Отметим, что для него эта победа стала второй подряд.

Всего в 31 матче текущего сезона Шестеркин одержал 15 побед и потерпел 14 поражений.



После этого успеха нью-йоркский коллектив набрал 58 очков и закрепился на пятой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Баффало» с 33 баллами занимает последнюю строчку в таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о сроках восстановления игрока команды Александра Овечкина.