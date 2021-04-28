Азар заявил о намерении победить в ответном матче против «Челси»

Полузащитник Эден Азар прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Могло быть лучше, а могло быть хуже. На выезде мы постараемся победить. Я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, хочу играть и быть на поле. До сегодняшнего дня у меня было не очень много игровой практики. До конца сезона еще есть матчи, и я хочу быть готовым к ним. Я рад снова играть. Всегда приятно выходить на поле против друзей. В настоящий момент я защищаю цвета «Реала» и настроен побеждать.

Тренер принимает решение о том, по какой тактике нам играть. Мы знаем, как действовать при схеме с тремя защитниками, но также знаем, как играть при четырех игроках обороны», — передает слова бельгийца «Би-би-си».

Напомним, что ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей.