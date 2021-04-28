Наставник «Челси» Тухель остался недоволен итогом матча против «Реала»

Главный тренер Томас Тухель прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Мы очень-очень хорошо начали матч, действуя смело и качественно. Мы заслуживали победить в первом тайме, так как имели на это все шансы. Увы, «Мадрид» забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.

Мы заслужили свой гол и должны были забивать еще, но вместо этого мы пропустили мчя практически из ничего. Так случается в матчах против индивидуально сильных игроков», — передает слова немецкого специалиста «Би-би-си».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.