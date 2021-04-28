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03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
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Спортивные новости

Зидан прокомментировал итог первого матча полуфинала ЛЧ против «Челси»

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Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Первый тайм получился очень тяжелым, но во втором нам удалось забрать инициативу в свои руки. Соперник играл быстро, у них хорошие футболисты, им повезло здорово начать матч. Однако во второй половине игры мы взяли ситуацию под свой контроль.

Мы продолжаем борьбу в этом противостоянии и в целом довольны показанной игрой. на выезде мы играем хорошо, прессингуем высоко. «Челси» не зря вышел в полуфинал — это отличная команда. Ответный поединок будет боевым», — передает слова французского специалиста GSFN.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.

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