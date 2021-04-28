«Челси» продлил беспроигрышную серию с «Реалом» до четырех матчей

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиКристал Пэлас
2:1
закончен
Италия / Серия А
ТориноНаполи
0:2
закончен
ЛациоМилан
3:0
закончен
Испания / Примера
ЭйбарРеал Сосьедад
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
0:2
закончен
U18 ЧМ / 2021
Россия U18США U18
7:6 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
4:1
закончен
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
2:1
закончен
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:1
закончен
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
1:6
закончен
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
4:1
закончен
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
6:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
143:146 (ОТ)
закончен
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
100:86
закончен
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
103:114
закончен
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
121:90
закончен
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
112:96
закончен
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
110:118
закончен
Майами ХитЧикаго Буллз
102:110
закончен
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
120:103
закончен
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
105:104
закончен
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
120:96
закончен
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
113:106
закончен
Лига чемпионов
Реал Мадрид Челси
1:1
закончен
U18 ЧМ / 2021
Финляндия U18Россия U18
1:3
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
1:0
1 период
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
0:0
1 период
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
0:0
1 период
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
0:0
1 период
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
0:0
1 период
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
03:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
03:30
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
80:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
15:13
1 четверть
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
8:15
1 четверть
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
11:8
1 четверть
Торонто РэпторсБруклин Нетс
02:30
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
04:00
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
04:30
Лига чемпионов
ПСЖ Манчестер Сити
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Факел
14:00
ТомьЧайка
14:30
ИртышСКА-Хабаровск
16:00
АланияКраснодар-2
17:00
ВолгарьШинник
17:30
Крылья СоветовТорпедо М
18:00
ТекстильщикАкрон
18:00
НефтехимикБалтика
18:00
Динамо-БрянскВелес
18:00
Нижний НовгородЕнисей
19:00
ЧертановоОренбург
19:00
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДЗаря
17:00
ЛьвовРух В
19:00
Испания / Примера
Атлетик БВальядолид
20:00
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
00:30
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
02:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
04:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
04:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
Евролига
Зенит Барселона
20:00
Фенербахче ЦСКА
20:45
Бавария Олимпия Милан
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
02:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«Челси» продлил беспроигрышную серию с «Реалом» до четырех матчей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

По данным 11v11.com, британский коллектив смог продлить беспроигрышную серию в играх со «сливочными» до четырех встреч.

Всего на счету лондонцев две победы и два ничейных результата, начиная с 1971 года, когда команды впервые сошлись в рамках Кубка кубков.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.