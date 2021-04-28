Главный тренер «Челси» Тухель дал совет Вернеру

Главный тренер лондонского Томас Тухель высказался об игре нападающего Тимо Вернера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Он не реализовал отличные моменты против «Вест Хэма» и сегодня. Безусловно, это не помогает ему набраться уверенности, но и все время думать об упущенных возможностях тоже неправильно. У миллионов людей возникают проблемы гораздо более серьезного характера.

В этом и заключается вся красота спорта — завтра все начинается с начала. Сегодня мы можем быть расстроенными или злыми, и это нормально. Он может быть разочарован, но завтра он отдохнет, и после этого уже начнет все с начала. Он настоящий профессионал и футболист высочайшего уровня. Он много работает и часто оказывается в удобных позициях, и от этого необходимо отталкиваться.

Мы никогда не перестаем работать над собой и верить. Я думаю, что все воспринимают эту ситуацию такой, как есть», — сказал немецкий специалист в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей.