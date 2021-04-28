«Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертый раз вышла в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертый раз подряд вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как в матче регулярного чемпионата одолела «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 7:4.

«Тампа» сразится в плей-офф в четвертый раз подряд и седьмой раз за последние восемь лет.

Стоит отметить, что команда будет защищать чемпионский титул — в 2020 году «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, в финальной серии оказавшись сильнее «Даллас Старз».

За последние 30 лет выиграть два Кубка Стэнли подряд удавалось только «Питтсбургу» (дважды – в 1991 и 1992, а также 2016 и 2017 годах) и «Детройту» (в 1997 и 1998 годах).

На сегодняшний момент «Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе НХЛ.

Ранее сообщалось что российский голкипер «милиционеров» Игорь Шестеркин, отразивший 36 из 37 бросков, был признан первой звездой встречи между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйрбз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 1 796 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.