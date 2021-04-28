Голкипер Шестеркин высказался о победе «Рейнджерс» над «Баффало»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает пресс-служба Лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рейнджерс». Российский голкипер 16 из последних 19 матчей начинал в стартовом составе.

«Ребята заблокировали много бросков, что тоже помогает. Сегодня мы провели очень умный матч как в обороне, так и в нападении, и результат был таким, каким он должен был быть. Мы оставляем себе шансы побороться за плей-офф», — заявил Шестеркин.

Команда из Нью-Йорка идет на пятой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги. В активе «Рейнджерс» 58 очков в 50 матчах.

Ранее сообщалось что российский голкипер «милиционеров» Игорь Шестеркин, отразивший 36 из 37 бросков, был признан первой звездой встречи между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйрбз».