Уход Тедеско не считают потерей для «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

Тедеско намерен покинуть столичный клуб после завершения контракта — летом 2021 года. Об этом специалист объявил в декабре 2020 года после того, как «Спартак» проиграл «Зениту». Специалист хотел покинуть пост в зимнее трансферное окно, однако руководство команды уговорило тренера доработать до конца соглашения.

«Мне кажется, у себя в голове он создал слишком романтичный футбол. Но надо четко исходить из того, что ты имеешь. Да, он эмоционален, способен заряжать подопечных. Это хорошо. Но я все равно не сказал бы, что его уход будет для «Спартака» большой потерей», — заявил Корнеев.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов выскзался о возможном назначении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона.