Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал об ожиданиях от матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от первого матча полуфинального противостояния Лиги чемпионов с «ПСЖ», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что необходимо сохранять контроль мяча, в таком случае игра будет сбалансированной. При этом Гвардиола подчеркнул, что в атаке у парижского клуба собраны опасные футболисты.

«Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке «ПСЖ». Все, кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?» — заявил специалист.

Встреча состоится 28 апреля в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры.