На чемпионате мира по шашкам в Польше со стола убрали флаг России

Во время игры на чемпионате мира по шашкам, который проходит в Польше, со стола спортсменок убрали российский флаг.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась», — заявил президент Федерации шашек.

Согласно решению WADA российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном.

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