Биатлонист Слепов завершил карьеру

Российский биатлонист Алексей Слепов завершил профессиональную спортивную карьеру, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«Алексей закончил карьеру, он переходит на тренерскую работу, этот вопрос мы с ним обговорили», — заявил он.

Примечательно, что в начале марта этого года тренер Слепова Валерий Храмоножкин заявил, что биатлонист завершил карьеру на фоне допингового скандала, длившегося уже достаточно долгое время и связанного с пропуском трех допинг-тестов, однако тогда сам спортсмен это опроверг.

В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Однако через неделю решение было изменено.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова, который ушел с самоподготовки и будет готовиться к олимпийскому сезону вместе с национальной командой.