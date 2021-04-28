Экс-игрок ЦСКА поддержал отмену красной карточки Ахметову

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поддержал отмену красной карточки Ильзату Ахметову, которую он получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Я сразу сказал, что никакой красной карточки не было. Ахметов сыграл в мяч, а нога по инерции попала в ногу Соболеву, который даже не попытался вступить в борьбу», — сказал Кузнецов.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско победили со счетом 1:0. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене желтых карточек Айртону и Максименко.