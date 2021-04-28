Чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России покончил с собой

Чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Роман Гейзель покончил с собой, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

«Роман Гейзель покончил с собой. Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что сейчас выясняются причины случившегося.

Гейзель выступал на позиции вратаря. В 2005 и 2011 годах он признавался лучшим голкипером страны. В составе национальной команды Гейзель стал четырехкратным чемпионом мира.

С 1998 по 2012 год он выступал в кемеровском «Кузбассе», в составе которого стал четырехкратным серебряным призером чемпионата России, а также дважды становился обладателем национального Кубка.

Он закончил карьеру в 2013 году из-за тяжелой травмы колена.

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