Гиггз не признал свою вину в нанесении травм женщине

Состоялся первый суд над тренером сборной Уэльса Райаном Гиггзом, который обвиняется в нанесении травм и жестоком обращении к женщине, передает Sky Sports.

Отмечается, что валлиец не признал свою вину. Следующее заседание состоится 26 мая.

Специалист обвиняется в том, что нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Кейт Гревилл, а также в нападении на еще одну женщину в ноябре 2020 года. После выдвинутых в адрес тренера обвинений он был отстранен от работы в сборной Уэльса.

Главным тренером сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы станет Роберт Пейдж, его помощником будет Альберт Стейвенберг. Напомним, что на Евро-2016 Уэльс дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира (сборной Португалии).

Гиггз с 1990 по 2014 год выступал за английский «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он 13 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Гиггз отстранен от работы в сборной Уэльса из-за подозрений в нападении на двух женщин.