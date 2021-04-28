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02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
02:30
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
04:00
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
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Детройт ПистонсДаллас Маверикс
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
02:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
03:00
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Спортивные новости

Боец UFC Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн

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Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн, сообщает Independent.

Отмечается, что Макгрегор поделит эти деньги со своим менеджером Оди Аттаром и Кеном Остином, который является бизнес-партнером ирландца.

Макгрегор продолжит рекламировать алкогольный напиток.

Макгрегор 10 июля подерется с американцем Дастином Порье.

Напомним, что между бойцами недавно возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тыс., однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) из Нигерии Камару Усман прокомментировал победу над Хорхе Масвидалем в поединке за титул чемпиона полусреднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире 261.

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