Защитник «Реала» рискует пропустить матч 1/2 ЛЧ из-за работы на выборах

Защитник мадридского «Реала» Марсело рискует пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов из-за работы на региональных выборах, которые состоятся в Мадриде 4 мая, передает El Mundo.

Отмечается, что футболист не сможет полететь в Лондон на игру с «Челси», если он не будет освобожден от этих обязанностей. Представители «Королевского клуба» обратились в избирательную комиссию, но получили отказ.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:1. На 14-й минуте матча Пулишич принял длинную передачу из глубины от Рюдигера, обыграл Куртуа и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот «Реала». На 29-й минуте Бензема сравнял счет в матче, француз принял и обработал мяч вылетевших из толпы игроков в районе 11-метровой отметки и мощным ударом отправил мяч под перекладину.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити». Первый матч состоится в Париже 28 апреля, ответный поединок пройдет в Манчестере 4 мая.

Ранее главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался об игре нападающего Тимо Вернера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».