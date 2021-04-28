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Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
02:30
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
04:00
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
22:00
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Детройт ПистонсДаллас Маверикс
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
02:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
03:00
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Спортивные новости

Семин не верит в уход Миранчука из «Аталанты»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем россиянина Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте», передает «Спорт-Экспресс».

«Стоит ли Алексею уходить? Он должен это решить сам. Вопрос в другом — есть ли еще клуб, в который Алексей может перейти? Сомневаюсь. Честно, я давно не разговаривал с ним», — сказал Семин.

Напомним, Миранчук отличился в матче прошлого тура Серии А против «Болоньи». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу клуба из Бергамо. Этот гол стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».

После этого матча «Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. На первой строчке расположился миланский «Интер», имея в активе 79 баллов.

Ранее сообщалось о том, что футболистом петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном заинтересованы итальянские «Рома» и «Аталанта».

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