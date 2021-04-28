Плющенко вместе с сыном сыграл в хоккей на Мальдивах

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в Instagram видео, на котором он вместе со своим сыном Гномом Гномычем играют в хоккей на Мальдивах.

Также к ним присоединился экс-фигурист Антон Сихарулидзе.

«Открыли сезон на пластиковой арене, сыграли в хоккей с моим другом Антоном Сихарулидзе и гостями отеля», — подписал ролик Плющенко-старший.

Плющенко завершил спортивную карьеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

Ранее чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная восстановила тройной аксель.