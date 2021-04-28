«Спартак» в очередной раз высмеял ЦСКА в соцсетях

Пресс-служба московского «Спартака» выложила в Instagram ролик, на котором футболист красно-белых Виктор Мозес прокидывает мяч между ног защитнику столичного ЦСКА Георгию Щенникову.

«Ок, пока», — гласит подпись к видео.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско победили со счетом 1:0. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

В матче первого круга армейцы обыграли красно-белых со счетом 3:1. На мяч Эсекьеля Понсе точными ударами ответили Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об удалении игрока столичного ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против красно-белых.