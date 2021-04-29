Де Брейне: во втором тайме мы играли гораздо лучше «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Это были две разные половины встречи. Мы хорош начали, но у «ПСЖ» невероятные игроки в атаке. Очень жаль, что мы пропустили именно после розыгрыша стандарта. После этого у них было несколько мелких моментов, а через 25 минут мы изменили манеру прессинга и улучшили ситуацию. Во втором тайме мы играли гораздо лучше. Мы оказывали на них давление.

В случае с первым голом мне немного повезло. Вратарю было сложно, потому что он ожидает, что кто-то в такой ситуации достанет до мяча. Мы продолжали идти вперед, и Рияд Марез забил второй мяч. Он спросил меня, можно ли ему пробить со штрафного, и я сказал: «Да, если ты веришь в себя». Он забил. А кто я такой, чтобы что-то говорить?» — сказал Де Брейне.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.