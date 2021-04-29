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Спортивные новости

Венгер жестко раскритиковал оборону «ПСЖ» после гола Мареза

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер жестко раскритиковал оборону «Пари Сен-Жермен» после гола Рияда Мареза со штрафного удара на 71-й минуте игры. Об этом сообщает beIN Sports.

По его мнению, если голкипер устанавливает стенку, которая должна преграждать путь мячу, то она не должна разваливаться.

«В моменте со вторым голом защитники развернулись спиной к мячу. Зачем вам укладывать игрока под стенку, если у вас игроки потом сами раскрывают эту стенку? Считаю, что подобный эпизод недопустим на таком уровне. Это не первый раз, когда мы видим, что защитники поворачиваются спиной.

«Сити» воспользовался ситуацией. Во втором тайме парижане перешли в защитный режим, больше не шли вперед — вероятно, из-за физической усталости. Когда счет стал равным, они совсем развалились. Они стали эмоциональны и агрессивны — в глупом смысле этого слова», — заявил Венгер.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов .

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