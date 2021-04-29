Марез заявил о не самой лучшей игре «Ман Сити» против «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает RMC Sport.

«В первом тайме мы не знали, как создать опасность у их ворот, они нас немного превосходили. но потом мы навязали им свою игру, ту, в которой мы сильны. Я согласен с тем, что нам повезло с обоими голами. До перерыва мы показывали не самый яркий футбол, но и «ПСЖ» не был уж так силен. Не считая гола, моментов у них особо и не было. Во втором тайме мы были действительно лучше, хотя и тоже не играли идеально.

Нам хорошо удавалось защищаться, а у них не получалось доводить мяч до форвардов, в частности до Мбаппе. В таких встречах очень важно правильно обороняться. Мы провели не лучший матч, но победили. Исход противостояния еще не решен, но у нас есть небольшое преимущество. Надо будет сыграть еще лучше, чтобы выйти в финал», — сказал Марез.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.