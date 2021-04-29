«ПСЖ» впервые за 20 лет уступил в матче ЛЧ, в котором вел к перерыву

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), французская команда впервые за 20 лет уступила в матче Лиги чемпионов, в котором вела в счете к перерыву.

Последний раз подобное произошло в марте 2001 года. «ПСЖ» проиграл «Депортиво» со счетом 3:4, хотя после первого игрового отрезка лидировал со счетом 2:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.