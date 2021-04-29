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02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
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Детройт ПистонсДаллас Маверикс
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
02:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
03:00
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
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Спортивные новости

Капитан «ПСЖ» нашел причину поражения в игре с «Манчестер Сити»

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Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Во втором тайме мы сели слишком глубоко и редко выходили к чужим воротам, этот правда. «Сити» был слишком агрессивным и играл высоко. Это препятствие, которое необходимо преодолеть к следующему матчу. Нам нужно действовать стабильно на протяжении всех 90 минут матча. Нужно показать лучшую игру, если мы хотим пройти дальше.

Нужно спокойно все проанализировать. Иногда бывает трудно играть без мяча. Иногда нужно уметь сыграть умно и стратегически. Мы пропустили два глупых гола. Но это детали, с которыми нужно считаться. Мы должны лучше управлять ими, чтобы быть сильными в тяжелых моментах.

В ответном матче нужно сыграть с характером. Если не веришь, то и не отыграешься. Нам нужно обладать характером», — сказал защитник.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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