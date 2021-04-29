Почеттино верит в камбэк во втором матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Два разных тайма. В первом у нас все было хорошо. Мы создавали моменты и заслуживали вести в счете. Но во втором соперник был сильнее нас. Оба гола были случайными, но в целом они создали больше моментов. То есть каждый в итоге выиграл по тайму. Мы крайне разочарованы тем, что пропустили два мяча. В полуфинале такое трудно принять, это по-настоящему больно.

Нам было сложно справляться с «Сити» во втором тайме. Они действовали более агрессивно, а мы с трудом возвращали себе мяч. В футболе нужно верить. Мы отправимся к ним через шесть дней и постараемся там победить, забив необходимое количество голов. Конечно, некоторое давление существует, однако в футболе важно пытаться добиться своего», — сказал Почеттино.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.