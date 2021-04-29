ЦСКА в гостях победил «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в гостях победил стамбульский «Фенербахче».

Встреча прошла в турецкой столице на стадионе «Улкер Спортс» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 85:68.



В составе победителей самым результативным игроком встречи стал американец У. Клайберн, набравший по итогам игры 34 очка и сделавший семь подборов.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (27) набрал Н. Де Коло.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. Армейцы стали первой командой, забронировавшей себе место в «Финале четырех».

Ранее сообщалось, что американский офицер полиции Деон Джозеф в открытом письме обратился к баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после того, как игрок оставил неоднозначное сообщение в Twitter.