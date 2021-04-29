Мбаппе не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Реал Мадрид Челси
1:1
закончен
U18 ЧМ / 2021
Финляндия U18Россия U18
4:3 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
1:0
закончен
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
6:4
закончен
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
3:1
закончен
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
1:3
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
1:0 (Б)
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
4:7
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:7
закончен
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
1:5
закончен
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
80:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
104:114
закончен
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
115:119
закончен
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
112:133
закончен
Торонто РэпторсБруклин Нетс
103:116
закончен
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
107:114
закончен
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
103:133
закончен
Лига чемпионов
ПСЖ Манчестер Сити
1:2
закончен
Олимп ФНЛ
Спартак-2Факел
3:5
закончен
ТомьЧайка
3:0
закончен
ИртышСКА-Хабаровск
1:2
закончен
АланияКраснодар-2
3:1
закончен
ВолгарьШинник
1:1
закончен
Крылья СоветовТорпедо М
5:1
закончен
ТекстильщикАкрон
0:2
закончен
НефтехимикБалтика
2:1
закончен
Динамо-БрянскВелес
1:0
закончен
Нижний НовгородЕнисей
1:2
закончен
ЧертановоОренбург
2:3
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДЗаря
2:1
закончен
ЛьвовРух В
1:1
закончен
Испания / Примера
Атлетик БВальядолид
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
1:0
1 период
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
02:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
04:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
04:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
Евролига
Зенит Барселона
70:78
закончен
Фенербахче ЦСКА
68:85
закончен
Бавария Олимпия Милан
85:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
02:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
05:00
Испания / Примера
БарселонаГранада
20:00
Лига Европы
Манчестер Юнайтед Рома
22:00
Вильярреал Арсенал
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
02:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
02:30
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
04:00
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
02:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
03:00
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
04:00
Развернуть

Спортивные новости

Мбаппе не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным портала Opta, французский нападающий Килиан Мбаппе не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити».

22-летний форвард впервые не смог ни разу пробить в створ в еврокубковый встрече, имея на это 90 минут игрового времени,

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 мая.

В Лиге 1 парижане занимают вторую строчку, имея в активе 72 балла. 1 мая «ПСЖ» встретиться на своем поле с «Лансом».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.