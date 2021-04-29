Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина. Его слова передает «Чемпионат».

«Дело не во мне. Я приехал сюда, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Это был мой личный вызов. Мне оченнь повезло, я рожден под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах. Но в то же время это командная игра, я приехал сюда три года назад, вырос вместе с игроками и членами тренерского штаба.

Мы выросли как семья. Это не мое чемпионство, а чемпионство «Авангарда», — заявил канадский специалист.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее «Авангард» показал видео из победной раздевалки.