Игрок НБА оштрафован на $ 50 тыс за посещение стриптиз-клуба

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер оштрафован на $ 50 тыс за нарушение протокола по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса.

По информации Hoopsrumors, 20-летний игрок нарушил протокол по коронавирусу 19 апреля, посетив стрип-клуб в Майами вместе с одноклубником Стерлингом Брауном.

В тот же день Браун подвергся нападению, получив удар бутылкой по голове. Стерлинг получил рваные раны на лице после удара бутылкой по голове.

«Не будь Браун столь физически крепким и стойким, он мог бы не выбраться из той тяжелой ситуации в воскресенье. Стерлинг мог погибнуть», – сообщил свидетель проишествия.

Санкции к Стерлингу применяться не будут, так как 26-летний баскетболист не играет с 10 апреля из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что 19-летний баскетболист погиб в аварии.