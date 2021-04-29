Российская фигуристка Трусова проведет платную встречу с японскими болельщиками

Российская фигуристка Александра Трусова проведет платную онлайн-встречу с участниками своего японского фан-клуба. Мероприятие состоится 15 мая, формат общения — Zoom, стоимость участия — 3000 иен (примерно 2000 рублей).

Организаторы особо подчеркивают, что записывать видео со встречи и даже делать скриншоты запрещено.

Ранее Трусова решилась кардинально сменить имидж. Спортсменка, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, перекрасила свои длинные волосы в ярко-рыжий цвет.

Под публикацией отметилась двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева. Она написала, что Трусовой очень идет новый цвет волос.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что фигуристка Трусова сменила имидж