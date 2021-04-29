Премьер-министр Мишустин помог баскетбольному ЦСКА успеть на матч Евролиги в Турции

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что команда успела на решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Фенербахче» только благодаря личному вмешательству премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина, только его личное вмешательство помогло успеть на игру. Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счетом 0:20», — цитирует Ватутина ТАСС.

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в гостях победил стамбульский «Фенербахче». Встреча прошла в турецкой столице на стадионе «Улкер Спортс» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 85:68.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. Армейцы стали первой командой, забронировавшей себе место в «Финале четырех».

Ранее сообщалось, что ЦСКА в гостях победил «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» Евролиги.