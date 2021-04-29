Генменеджер «Авангарда»: ребята все молодцы, они герои!

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал победу клуба в финале Кубка Гагарина против ЦСКА. «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

«Я просто поражаюсь мужеству наших ребят, которые столько блокировали, столько трудностей преодолели. Такая команда, конечно, создается внутренним характером, внутренним мужским стержнем. У нас все сошлось. Мы подбирали людей по человеческим качествам, самое главное, я считаю, здоровая атмосфера в раздевалке. Ребята все молодцы, они герои», — цитирует Волкова ТАСС.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что в Омске начались массовые гуляния в честь победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.