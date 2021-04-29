Украинец Зинченко поделился эмоциями после победы «Манчестер Сити» над «ПСЖ»

24-летний украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Украинец вышел на поле на 61-й минуте и через три минуты отдал голевую передачу на Кевина де Брёйне. Английский клуб победил со счетом 2:1.

«Половина пути! На следующей неделе сыграем снова! Вперед, «голубые», — написал Зинченко в своем Instagram.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала 18-й подряд, добытой на чужом поле. Общий счет в этих встречах — 46:9.

Напомним, что последний раз «Манчестер Сити» теряли очки на выезде в дерби против «Манчестер Юнайтед». Та игра в декабре 2020 года завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 мая.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала ЛЧ.