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Спортивные новости

Главный тренер «Локомотива» Николич стал тренером месяца РПЛ

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Главный тренер «Локомотива Марко Николич признан лучшим тренером РПЛ во второй раз подряд. Об этом Лига сообщила в своем Instagram. Николич второй месяц подряд становится лучшим.

В апреле «Локомотив» под руководством Николича в РПЛ одержал четыре победы в четырех матчах с общим счетом 13:3. Кроме того, «железнодорожники» победили в четвертьфинале Кубка России «Сочи» 3:1, а затем в полуфинале обыграли 3:0 ЦСКА.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Сандро Шварц («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 52 очка. В следующем туре красно-зеленые сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России высказался о борьбе за путевку в ЛЧ.

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