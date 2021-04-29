Неймар выложил пессимистичный пост после поражения от «Манчестер Сити»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Английский клуб победил в гостях со счетом 2:1.

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду, верю, что мы можем выступить лучше, чем в этом матче. Вперед, «Париж»! Один процент шансов, 99 — веры», — написал Неймар в своем Instagram.

Счет в матче на 15-й минуте открыл Маркиньос. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брёйне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

Французская команда впервые за 20 лет уступила в матче Лиги чемпионов, в котором вела в счете к перерыву. Последний раз подобное произошло в марте 2001 года. «ПСЖ» проиграл «Депортиво» со счетом 3:4, хотя после первого игрового отрезка лидировал со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Барселону».