Толчинский оскорбил свой бывший клуб ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, которая принесла клубу первую в истории победу в Кубке Гагарина, ответил на скандирование «Омский Авангард» нецензурной кричалкой в адрес московского ЦСКА, воспитанником которого является. Видео опубликовано в телеграм-каналеУспей Поймать (news).

Оскорбительную кричалку в адрес своего бывшего клуба Толчинский выкрикнул несколько раз в толпу.

Толчинский — воспитанник ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018 по 2020 год.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Форвард отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода. Также Толчинский был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф КХЛ.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что в Омске начались массовые гуляния в честь победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.