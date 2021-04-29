Вяльбе решила участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет участвовать в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия».

Вяльбе будет участвовать в праймериз в Ивановской области с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня, а очередные выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года.

«Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике. На предварительном голосовании «Единой России» Елена Вяльбе будет избираться по партийному списку», — отмечается на официальном сайте «Единой России».

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, также она 14 раз выигрывала золото чемпионатов мира.

Пост президента Федерации лыжных гонок России она занимает с 17 июня 2010 года.

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала задачу российских лыжников на Играх-2022.