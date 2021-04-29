«Это влияние алкоголя»: Сушинский прокомментировал оскорбительную кричалку Толчинского

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал оскорбительную кричалку игрока омичей Сергея Толчинского в адрес своего бывшего клуба после победы над ним в финале Кубка Гагарина. Видео опубликовано в телеграм-каналеУспей Поймать (news).

«Я же его забрал из ЦСКА, он там не попадал в состав. Если, конечно, что-то было некорректное, то я не буду его поддерживать. Тут сказалось влияние алкоголя и само празднование. На это не надо обращать внимания, главное — он доказал себе и ЦСКА, что был готов играть в основном составе», — сказал Сушинский «Спорт-Экспрессу».

Толчинский — воспитанник ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018 по 2020 год.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Форвард отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода. Также Толчинский был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф КХЛ.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в своей истории. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Толчинский оскорбил свой бывший клуб ЦСКА после победы в Кубке Гагарина.