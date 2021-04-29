Шестикратный чемпион мира: у «Авангарда» была сильнее мотивация

Шестикратный чемпион мира по хоккею Юрий Лебедев подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что «Авангард» победил заслуженно.

«Хорошая игра, достойные соперники. Но Омск был сильнее по игре. Для меня это было ожидаемо, было видно по первым играм, что у «Авангарда» было больше желания, им нужнее была победа. И именно это стало ключевым фактором. ЦСКА играл, все было хорошо, их все хвалили — и вот что в итоге получилось.

Выделил бы вратаря «Авангарда» Шимона Грубеца, его заслуга в успехе велика. У ЦСКА Ларс Юханссон, конечно, допустил пару оплошностей. И защита у них играла не так, как надо. Даже когда они играли 5 на 3 в конце, было видно, что не забьют — они действовали неправильно. Сделали акцент на финишном броске, а нужно было разыгрывать, игроки «Авангарда» устали бы, и армейцы могли спокойно забрасывать. В конце у них и шайба не держалась — ни принять не могли, ни отдать.

Илья Ковальчук — молодец! Для его возраста показал отличную игру. И партнеры у него были хорошие, все друг другу помогали. И отличная оборона, когда они ложились под шайбу, все ловили на себя — икры отбивали, ляжки. Мотивация у них была сильнее», — заключил Лебедев.

«Авангард» завершил финальную серию с ЦСКА в шестом матче, выиграв заключительную встречу со счетом 1:0. Автором решающей шайбы стал Сергей Толчинский.

Ранее сообщалось, что Толчинский, ранее выступавший за ЦСКА, после победы в Кубке Гагарина выкрикнул в толпу оскорбительную кричалку в адрес своего бывшего клуба.