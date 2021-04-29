Менеджер Нурмагомедова: Фергюсон подписал себе смертный приговор

Менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился ожиданиями от поединка американского бойца MMA Тони Фергюсона с Бенейлом Дариушем. Спортсмены сразятся на турнире UFC в ночь на 16 мая.

«Тони Фергюсон подписал себе смертный приговор. Это будет последний бой в его карьере. Бенейл отправит его на пенсию. Дариуш превосходит его по всем параметрам. Он лучше в стойке, в борьбе, в грэпплинге. Тони совершил большую ошибку, согласившись на бой с Бенейлом», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался пять раз. В 2020 году россиянин снялся с боя из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Фергюсон потребовал встречи с Хабибом.