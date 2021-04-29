Олимпийский чемпион по хоккею объяснил, для чего Илья Ковальчук нужен «Авангарду»

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров оценил игру омского «Авангарда» в финальной серии Кубка Гагарина. Он назвал «Газете.Ru» причины успеха команды, а также объяснил, для чего ей нужен 38-летний Илья Ковальчук.

«Финал – это всегда финал. Неважно, первая игра, вторая, пятая. Новая команда выиграла Кубок Гагарина – она долго шла к этому и добилась того, чего хотела, это дорогого стоит. «Авангард» оказался сильнее за счет дисциплины, характера и правильного тактического построения игры тренером. В биографии Боба Хартли есть Кубок Стэнли. Теперь он взял Кубок Гагарина, в позапрошлом сезоне. Это все говорит само за себя.

У него есть помощник – Илья Ковальчук, именно в этом я вижу его цель пребывания в команде. Это непререкаемый авторитет, двигатель, который изнутри толкает ребят вперед. Это невидимая работа, но она, несомненно, есть. Он имеет уважение, это лидер, за которым игроки идут», - резюмировал Прохоров.

«Авангард» в финале Кубка Гагарина одержал победу над ЦСКА – подопечным Боба Хартли потребовалось шесть матчей. В решающей встрече омичи выиграли 1:0, автором единственной шайбы стал Сергей Толчинский.

Как сообщалось ранее, шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев назвал победу «Авангарда» заслуженной, отметив, что у команды была сильнее мотивация.